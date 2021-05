Kornwestheim Trauungen und Tagungen per Livestream

Die Anekdote der OB ist nicht nur herzerwärmend, sie hat auch einen technisch hochaktuellen Hintergrund. Das Kultur- und Kongresszentrum hat nämlich in jüngster Zeit aufgerüstet. Mittlerweile, so stellten es Keck, K-Betriebsleiterin Claudia Münkel und der Technische Leiter Christian Claaßen nun vor, ist es vollumfänglich bereit, Hybridveranstaltungen anzubieten. Solche Veranstaltungsformate bieten quasi eine „Teilpräsenz“: Ein Teil der Teilnehmer oder Zuschauer ist dabei vor Ort, ein weiterer wird online zugeschaltet. „Wir haben unser Angebot in den virtuellen Raum erweitert“, nennt Claudia Münkel das Konzept. In den vergangenen Wochen, so erläutert es Claaßen, sei eine Menge moderner Veranstaltungstechnik angeschafft worden, etwa Videokameras, Vorschaumonitore, Laptops, Übertragungstechnik und Co. Auch wurde die Internetverbindung entsprechend verbessert. Je nachdem, was sich die Kunden des K vorstellen, können verschiedene Pakete mit Technik und Support für die Hybridformate gebucht werden, so Münkel. Man berate individuell, auch je nachdem, wie professionell die Kunden aufgestellt seien. Zum Nulltarif ist das indes nicht zu haben: Rund 12 000 Euro flossen in die neue Technik im K. Das Kultur- und Kongresszentrum ist ein städtischer Eigenbetrieb mit eigenem Haushalt, die Stadt schießt jährlich allerdings einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro zu.