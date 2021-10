Kornwestheim Tresor aus der Realschule gestohlen

Pattonville - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, in die Realschule in der John-F.-Kennedy-Allee eingedrungen. Nach Mutmaßungen der Polizei kamen die Täter wohl mit einem Fahrzeug und stellten es auf einem östlich vom Schulgelände gelegenen Feldweg ab. Dann brachen sie ein Tor, das auf das umzäunte Gebiet führt, mit Werkzeugen auf, dann auch eine Tür zum Schulgebäude. Die unbekannten Täter entwendeten einen kompletten Tresor, der Bargeld und diverse Gegenstände enthielt. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Telefon 0­ 71 46/28 08 20, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden.