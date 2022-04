Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1.30 Uhr in ein Restaurant in Pattonville eingedrungen. Sie hatten dazu die Tür im Frontbereich aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und ließen einen Tresor mitgehen. Als sie das Haus verließen, wurden sie von mehreren Zeuginnen beobachtet. Wie hoch die Beute ist, hat die Polizei noch nicht beziffern können. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Sie ist unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 zu erreichen.