Kornwestheim Triathlon ist ein voller Erfolg

Während der Organisator wieder erklärt, eilen zwei junge Damen startklar in die Schwimmhalle hinein. Ins Bad hinein durfte aus Hygienegründen nur, wessen Startzeit innerhalb der nächsten Viertelstunde lag, die Maske galt es bis kurz vor dem Start aufzuhaben. Das störte die Sportler nicht. Adolf Knobelspies sagte etwa: „Ich bin so froh, dass überhaupt ein Triathlon stattfindet“, so der 74-Jährige aus Neckarweihingen, der in Kornwestheim das vierte Mal an den Start ging. Auch Maike Schirmer vom VfL Sindelfingen Tria zeigte sich zufrieden, wieder starten zu können. „Es ist so toll heute hier zu sein“, sagte sie lächelnd. „Der Jagdstart ist mittlerweile üblich bei allen Triathlons. Das ist eine gelungene Lösung.“Auf der gesamten Strecke und auch an den Wechselzonen kam es tatsächlich zu keinerlei Grüppchen-Bildung. Selbst im Zielbereich wurden die Abstandsregeln eingehalten.