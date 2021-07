Kornwestheim Triathlon: Skizunft ändert das Konzept

Kornwestheim - Ein Jahr Pause ist für die Skizunft Kornwestheim genug. Am Sonntag, 19. September, soll der vom Verein organisierte Sika-Triathlon wieder steigen, nachdem er 2020 aufgrund der Corona-Pandemie hatte abgesagt werden müssen. Bei der 27. Auflage werden allerdings einige Dinge anders sein als in den Jahren zuvor. Gestartet wird wie in der Vergangenheit im Alfred-Kercher Bad – mit den notwendigen Neuerungen geht es aber schon im Vorfeld los: