Kornwestheim Trotz Absage: Feuerwehr kocht Kirbe-Menüs

Kornwestheim - Die traditionelle Kirbe, die in der Kornwestheimer Innenstadt für Sonntag, 25. Oktober, geplant war, fällt in diesem Jahr Corona bedingt aus. Da die Freiwillige Feuerwehr zumindest kulinarisch nicht ganz auf die Kirbe verzichten möchte, bietet sie eine Aktion an. Unter dem Titel „Kirbe2go“ kann bei der Kornwestheim Wehr bis kommenden Mittwoch, 14. Oktober, ein traditionelles Kirbe-Menü bestellt werden.