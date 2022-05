Kornwestheim Trotz Lieferengpässen steht der Zeitplan

Dass es auf der Baustelle, auch wenn die beiden Brücken schon an Ort und Stelle stehen, noch viel zu tun gibt, ist am augenfälligsten an der Ostseite der Anschlussstelle Kornwestheim-Nord. Die wird komplett neu mit längerer Aus- und Zufahrt erstellt. Weirich hofft, dass die Anschlussstelle, die von vielen Autofahrern, die nach Pattonville oder Remseck wollen, Mitte Juni fertiggestellt und wieder befahren werden kann. Gebaut wird derzeit auch der Kanal fürs abfließende Regenwasser. Lag er früher in der Mitte der Brücke, so ist er nun auf der Ostseite der Brücke angeordnet. Bevor die Brücken dann Ende Juli für den Verkehr freigegeben werden, müssen noch die Binderschicht und die Asphaltdecke aufgebracht werden.