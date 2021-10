Kornwestheim Trümpfe der Giganten stechen

Gegner konnte auch punkten

Dabei soll jedoch nicht unter den Tisch fallen, dass die Giants als Team einen fulminanten ersten Auftritt hinlegten: Jeder Akteur in der Mannschaft von Trainer Miroslav Zujevic trug sich gegen Stuttgart zumindest mit einem Punkt in die Scorerliste ein. Von Beginn an lief es bei den Kornwestheimern rund, allerdings offenbarten sie den Stuttgartern im ersten Spielabschnitt noch die eine oder andere Lücke, sodass auch der BBC zu seinen Punkten kam. Dennoch waren die Giants nach dem ersten Viertel bereits auf 34:17 davongezogen, mit 55:28 ging es in die Halbzeitpause. Gleiches Bild nach dem Seitenwechsel: Nach dem dritten Viertel war beim Stande von 80:49 schon alles klar, im Schlussviertel knackten die Giants dann noch die Hundertermarke.