Kornwestheim Trumpf im Kampf gegen den Klimawandel

Letztlich soll auf ihr zu sehen sein, wie wichtig die jeweiligen Freiflächen in Kornwestheim für das Stadtklima sind und wie prekär die bioklimatische Situation in den verschiedenen Siedlungsbereichen der Stadt ist. „Nicht nur das Klima ändert sich, sondern auch die Stadt“, unterstrich der Geograf den Zusammenhang. Entsprechend soll die neue Planungshinweiskarte ein Werkzeug sein, um bei anstehenden Bauprojekten die Wirkung auf das Stadtklima aufzuzeigen. Oder kurz gesagt: Wo kann was gebaut werden und welche Fläche sollten lieber frei bleiben, damit es nicht noch wärmer in der Stadt wird.