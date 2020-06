Kornwestheim Tuchfühlung ist im Sport wieder erlaubt

Körperkontakt ist im American Football so wichtig wie in kaum einer anderen Sportart – könnte man meinen. „Wir haben schon vor der Corona-Pandemie in neues Equipment investiert“, sagt Andreas Geibel, Abteilungsleiter der Kornwestheim Cougars. So habe man auch während der Kontaktbeschränkungen gut trainieren können. Die Berglöwen hatten sich zum Beispiel einige Autoreifen zugelegt, mit denen sie Übungen aufziehen konnten. „Körperkontakt ist im Football nicht alles“, betont Geibel. Am Mittwochabend kommen die Cougars zum Training zusammen. „Es dürfen 20 Leute auf dem Feld stehen“, so Geibel. Zwei 20er-Gruppen trainieren also bei den Cougars – dass diese sich nicht durchmischen dürfen, hat Geibel bei der Koordination natürlich auf dem Schirm. „Wir sind in intensivem Austausch mit Verband, Hauptverein und der Kommune“, fügt er an und lobt: „Die Pandemie hat bei uns bewirkt, dass wir fokussierter arbeiten. Alle haben bisher mitgezogen, Cheerleader und Spieler, groß und klein.“