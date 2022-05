Kornwestheim Tut die Stadt genug zur Personalgewinnung?

So leicht gibt sich Oberbürgermeisterin Ursula Keck nicht geschlagen. Mit aller Vehemenz wirbt sie auch am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats für eine Reduzierung der Öffnungszeiten in den drei Kinderhäusern Karl-, Neckar- und Bebelstraße. Sie lässt Sybille Freudenmann, Leiterin der Einrichtung in der Karlstraße, erläutern, warum ihrer Ansicht nach eine 10,5-Stunden-Betreuung künftig nicht mehr leistbar ist. Insbesondere für die Betreuung am Nachmittag finde sich kaum Personal, weiß diese zu berichten. Bester Beweis dafür: Seit April würden im Kinderhaus Karlstraße in einer Art Notgruppe Eltern am Nachmittag zusammen mit einer pädagogischen Fachkraft die Betreuung übernehmen. Eine Abkehr vom 10,5-Stunden-Angebot.