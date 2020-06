Kornwestheim Über neun Millionen Euro fehlen schon

Kornwestheim - Bleibt die Situation so wie im Mai, dann können es sich Finanzbürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel und Kämmerin Daniela Österreicher leicht machen: Jeden Morgen streichen sie zum Dienstbeginn knapp 17 000 Euro von der Einnahmenseite – und schon ist der städtische Haushalt auf dem aktuellen Stand. Die Stadt rechnet damit, dass ihr wegen der Corona-Pandemie 9,2 Millionen Euro an fest eingeplanten Einnahmen verloren gehen. Bleibt es so, wie es ist, kommen jeden Monat 500 000 Euro auf der Minusseite hinzu – 17 000 Euro am Tag. Das geht aus einer Übersicht hervor, die die Kämmerei den Stadträten vorgelegt hat.