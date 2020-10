Kornwestheim Überdachte Parkplätze für Kinderräder

Kornwestheim - Dass Kinder mit dem Rad, sei es Fahr- oder Laufrad, in ihre Kita kommen, ist erwünscht. Doch wo lässt sich der fahrbare Untersatz des Nachwuchses während der Betreuungszeit sicher und geschützt abstellen? Eine Lösung ist jetzt an der Kindertagesstätte Daimlerstraße geschaffen worden. Dort wurde unter der Regie des Fachbereichs Hochbau und Gebäudetechnik eine Abstellanlage errichtet. Eine Überdachung sorgt dafür, dass die Zweiräder und auch die Kinderbuggys, die von den Eltern abgestellt werden, bei schlechtem Wetter nicht nass werden. „Wir haben vor, sukzessive alle Kindertagesstätten in Kornwestheim mit Fahrrad-Abstellanlagen für große und kleine Fahrräder auszustatten“, kündigte Sven Koch, Leiter des Fachbereichs Hochbau und Gebäudetechnik, an.