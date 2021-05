Kornwestheim - Eigentlich wollten zwei 26 und 24 Jahre alten Männer nur ein Auto kaufen. Doch stattdessen wurden die beiden Opfer eines Überfalls und beim Versuch, sie auszurauben, obendrein leicht verletzt. Über das Internet hatten sich Verkäufer und Käufer in der Bolzstraße in Kornwestheim verabredet. Damit sie mit der Probefahrt starten können, lotste sie einer der Täter in eine Tiefgarage. Dort wurden sie von einem zweiten Täter unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen. Die beiden Männer schafften es aus der Tiefgarage zu fliehen und verständigten die Polizei. Das für den Fahrzeugkauf vorgesehene Bargeld konnten die Täter nicht erbeuten. Die Polizei, Telefon 08 00 / 1 10 02 25, bittet um Hinweise. Der eine Täter, 25 bis 30 Jahre alt, hat einen Dreitagebart und leicht gebräunte Haut. Er trug eine blaue Jacke und sprach akzentfrei Deutsch. Der zweite Täter ist etwa 35 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er trug eine graue Weste.