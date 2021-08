Kornwestheim Ulmer: Stabsstelle für Innenstadt

Habe ich Zweifel bei Ihnen herausgehört, dass das Wohngebiet an der Zügelstraße verwirklicht wird?

Ich hoffe, dass in einigen Fraktionen über die Pläne noch einmal diskutiert wird, wenn bewusst geworden ist, dass sich die Arbeitswelt durch die Corona-Pandemie und die zunehmende Digitalisierung in den Firmen verändert hat.

Tempo-40-Schilder laut Ulmer „verschwendetes Geld“

Kornwestheim hat mehr oder weniger stadtweit Tempo 40 als Höchstgeschwindigkeit eingeführt. Haben sich die Grünen, die eigentlich für Tempo 30 waren, damit anfreunden können?

Die Tempo-40-Schilder waren verschwendetes Geld, weil diese Geschwindigkeit eigentlich nirgends vorgesehen ist und weil es nach der Straßenverkehrsordnung einfacher gewesen wäre, Tempo 30 einzuführen. Stuttgart diskutiert bereits über Tempo 30 fast flächendeckend. In Kornwestheim gibt’s zwischenzeitlich Straßen mit unterschiedlichen Geschwindigkeitszonen: Das verwirrt den Autofahrer. Lärm, Emissionen und insbesondere die Zahl der Personenunfälle sind bei Tempo 30 deutlich geringer.

Andernorts setzen sich die Grünen dafür ein, das Anwohnerparken teils deutlich teurer zu machen. Dürfen oder müssen wir in Kornwestheim auch mit einem Vorstoß Ihrer Fraktion rechnen?

Darüber haben wir in der Fraktion noch nicht diskutiert. Meine ganz persönliche Meinung: Die Gebühren, die in Kornwestheim aktuell verlangt werden, sind als Anstoß für eine Mobilitätswende zu gering. Wenn ich für einen Tiefgaragenstellplatz bis zu 80 Euro zahlen muss, dann halte sich es für gerechtfertigt, wenn die Gebühren für den öffentlichen Raum dementsprechend angepasst werden. 365 Euro jährlich, wie es andernorts diskutiert wird, halte ich in Kornwestheim für nicht durchsetzbar. Aber es muss jedem klar sein: Es handelt sich um öffentliche Fläche, und die kann ich nicht einfach okkupieren.

Die Fraktionen überschlagen sich gerade mit Ideen und Initiativen zur Weiterentwicklung der Innenstadt. Manches erscheint dabei sehr visionär. Braucht es solcher, ich sage einmal etwas despektierlich, Spinnereien, um Fortschritte zu erlangen?

Es braucht auf jeden Fall Überlegungen und Vorschläge. Wir waren die ersten, die mit konkreten Ideen gekommen sind, denn so wie sich die Innenstadt, und damit meine ich in erster Linie die Bahnhof- und die Güterbahnhofstraße, derzeit präsentieren, kann es nicht bleiben. Das ist nicht attraktiv, dort hält man sich an den meisten Stellen nicht gerne auf. Eine Ausnahme bildet der Holzgrundplatz mit dem Brunnen. Aber so etwas brauchen wir auch beispielsweise am Bahnhofsplatz, der in Corona-Zeiten in den Nachmittags- und Abendstunden mehr zur Trinkhalle und Müllhalde geworden ist. Ich halte es für notwendig, dass in der Verwaltung eine Stabsstelle eingerichtet wird, die sich ausschließlich und konkret um die Innenstadt kümmert. Ich bin gespannt, was die Umfrage zur Innenstadt ergibt.

Die frühere Citymanagerin Elvira Saverschek hat beklagt, dass schon seit Jahren zu viel geredet und zu wenig gemacht wird. Hat sie nicht Recht?

Ich hätte schon vor längerer Zeit den Versuch gestartet, an mehreren Tagen im Monat die Bahnhofstraße zur Fußgängerzone zu erklären – mit begleitenden, kleinen Veranstaltungen. Das muss nicht gleich eine Automeile sein. Und diesen Versuch sollten wir auch möglichst schnell starten und beobachten, wie die Kunden reagieren. Man könnte die Geschäftsleute auch dazu animieren, an diesen Tagen abends länger geöffnet zu halten mit entsprechendem Programm. Und warum sollte die Stadt ihre eigenen Liegenschaften temporär nicht kostenlos Geschäftstreibenden zur Verfügung stellen, damit diese Erfahrungen in Kornwestheim sammeln können? Ich meine dabei Pop-up-Geschäfte, die Produkte anbieten, die es in Kornwestheim sonst nicht gibt. Das wären für mich die ersten Schritte. Die Liegestühle, die jüngst aufgestellt worden sind, halte ich für einen guten Versuch, auch wenn sie in der Ausführung etwas robuster hätten ausfallen können.

Fraktion steht weiterhin zur Ravensburger Kinderwelt

Als Innenstadtretter war auch mal die Ravensburger Kinderwelt angedacht. Das hat nicht funktioniert. Wie soll es mit der Einrichtung weitergehen, wenn der Vertrag demnächst ausläuft?

Unsere Fraktion steht weiterhin zur Spielewelt. Wenn der Vertrag ausläuft, müssen wir prüfen, ob wir ihn verlängern oder die Flächen anders nutzen. Die Unterstützung von mehreren 100 000 Euro im Jahr macht es allerdings nicht leichter, für die Einrichtung zu argumentieren. Das Geld kann man auch für andere Aufgaben gut nutzen.

Was können Sie sich für die Fläche im Wette-Center vorstellen?

Am ehesten Wohnungen, weil sich die Gewerbebetriebe kaum für eine so große Fläche im ersten Geschoss interessieren werden. Und ob Büros benötigt werden, das ist auch fraglich. Wir sollten uns in anderen Städten umschauen, wie die mit vergleichbaren Flächen umgegangen sind.

Sie hatten im Sommerinterview 2020 Jahr angeregt, Asphalt- und Betonflächen zu verringern und dabei auch an den Festplatz gedacht. Dort soll nun die Skateranlage in Schuss gebracht werden. Da wäre doch jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Thema anzugehen, oder?

Meine Fraktion will sich im Herbst bei einem Workshop zusammensetzen und überlegen, welche Themen und Projekte wir angehen. Die Entsiegelung von Flächen gehört sicherlich dazu – nicht nur am Festplatz, hier sollte geprüft werden welche Fläche für den Skater-Park und für Veranstaltungen noch gebraucht werden, hier meine ich auch die alte B 27, die überwiegend als Lkw-Parkplatz genutzt wird. Die so gewonnenen Flächen könnten begrünt werden. Wir denken auch an die riesigen Parkplätze im Bereich Jägerstraße/Eichenweg. Die kann man in Teilen der Natur zurückgeben.

Oder Wohnungen dort errichten.

Könnte man überlegen. Aber wie gesagt: Da haben wir die Baulücken im Innenbereich und die anstehenden Projekte Stauffenbergstraße, außer der Zügelstraße im Blick.

Ulmer fehlen die alten Warnsysteme wie etwa Sirenen

Zum aktuellen Thema ist der Katastrophenschutz geworden. Wie sehen Sie Kornwestheim aufgestellt?

Es war vor Jahrzehnten ein Fehler, die Warnsysteme, die wir aus dem Kalten Krieg noch hatten, zu entfernen oder verfallen zu lassen. Ich denke da zum Beispiel an die Sirenen. Ich nutze zwar auch Warnapps, aber die warnen mich nachts nicht, wenn ich im Tiefschlaf bin – im Gegensatz zu den Sirenen.

Die Kommunen scheinen die Corona-Pandemie finanziell besser wegzustecken als erwartet. Kommt das dicke Ende noch?

Kornwestheim ist finanziell so gut aufgestellt, dass es die Folgen der Pandemie auffangen kann.

Die großen Projekte sehen Sie nicht in Gefahr?

Nein. Die Pflugfelder Brücke müssen wir sanieren, da führt kein Weg vorbei. Und auch bei den Schulen müssen wir etwas tun. Das ist die originäre Aufgabe einer Kommune.

Wie glücklich sind Sie mit der Wahl von der CDU zum Koalitionspartner auf Landesebene?

Nicht ganz so glücklich. Ich hätte mir eine grün-rot-gelbe Regierung gewünscht. Vor allem die FDP hätte dann beweisen können, wie regierungsfähig sie ist. Mit der SPD haben wir von 2011 bis 2016 gute Erfahrungen gemacht. Ich habe Zweifel, ob die CDU der richtige Partner ist für Fragen des Klimaschutzes oder der Verkehrswende.

Und wie glücklich sind Sie mit dem Verlauf des Wahlkampfes zur Bundestagswahl im September?

Es ist eine Katastrophe, wie der Wahlkampf vor sich hindümpelt. Unsere Partei hat super begonnen. In Bezug auf unsere eigene Kandidatin und an das Wahlkampfteam: Hier habe ich schon den Anspruch , dass Veröffentlichungen einer Kandidatin, die sich aufstellen lässt, lückenlos geklärt und geprüft werden. Jeder weiß, dass nicht nur die Konkurrenz nach Fehlern oder Makel sucht, sondern auch die Presse. Einiges hätte man sich ersparen können. Der gute Flow, den wir zu Beginn hatten, ist leider dahin. Aber insgesamt vermag ich sechs Wochen vor der Wahl überhaupt keinen Wahlkampf zu erkennen.

Ein Blick noch auf den Wahlkampf 2019: Da haben die Grünen angekündigt, dass sie sich für das Anpflanzen von 1000 Bäumen einsetzen wollen. Wie ist der Stand der Dinge?

Die Frage habe ich befürchtet. Wir haben ganz bescheiden mit dem Blühstreifen östlich der B 27 angefangen. Hier würde mir spontan die Umgebung des Skater-Parks einfallen, die Nutzerinnen und Nutzer sind für Schatten sicher dankbar. Baumspender dürfen sich bei uns gerne melden, wir würden uns um den Standort kümmern.

Zweimal Vorsitzender

Thomas Ulmer

Er hat bei den Grünen gleich zwei Vorstandsposten inne. Zusammen mit Daniel Joppien ist er Vorstandssprecher des Ortsverbandes Kornwestheim, zudem leitet Ulmer die siebenköpfige Fraktion Grüne/Linke im Kornwestheimer Gemeinderat. Der gebürtige Tübinger, der in Rottenburg aufgewachsen ist, arbeitet als Kriminalbeamter bei der Polizei in Stuttgart. Seit 1984 lebt Ulmer in Kornwestheim. Seit 2016 gehört der von Technik und Computern begeisterte Ulmer dem Gemeinderat an, Ende 2018 übernahm er die Fraktionsführung.