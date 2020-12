Kornwestheim Um sechsstellige Summe betrogen

Kornwestheim - Ein Betrüger hat einen 82 Jahre alte Kornwestheimer um eine sechsstellige Summe betrogen. Das teilt die Polizei mit. Der unbekannte Täter buchte am Sonntag gegen 12.50 Uhr das Geld vom Konto des Seniors ab. Der Betrüger geriet über eine sogenannte Phishing-E-Mail an die Zugangsdaten für den Online-Bank-Account des Kornwestheimers. In dieser Fake-E-Mail spiegelte der Unbekannte ein Systemupdate vor und verwendete dafür das Logo einer Bank. Der 82-Jährige registrierte sich daraufhin wie gefordert mit seinen Zugangsdaten. Im Anschluss erhielt er einen Anruf, während dem er aufgefordert wurde, Tan-Nummern zu generieren und diese zu übermitteln. Dadurch war es dem Betrüger am Ende möglich, die Abbuchungen vorzunehmen.