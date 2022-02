Kornwestheim Umbau der Martinskirche ist fertig

Der eigentliche Grund für die Renovierung der Martinskirche waren Risse, die sich im Chorraum durch den Boden und die Wand zogen. Verursacht worden sind sie wohl durch zu viel Hitze, wie eine Probegrabung gezeigt hat. Unter dem Luftschacht der Kirche ist es wohl so warm, dass die Erde trocknet und sich zusammenzieht. „Es war aber nicht so schlimm, dass wir alles aufbaggern mussten“, sagt Horst Rüb. Das habe viel Geld gespart. Inklusive der Verlegung der Orgel hat die Sanierung knapp eine Million Euro gekostet. Das ist etwa hälftig aus Kirchensteuermitteln und von der Kirchengemeinde selbst bezahlt worden. Außerdem gab es einen Zuschuss vom Land in Höhe von knapp 37 000 Euro.

Auf dem Boden erkennt man noch die Risse

Die Risse sind mittlerweile zugemacht worden, auf dem Boden erkennt man noch, wo sie einst waren. Die Wand ist außerdem verstärkt worden, damit sie nicht gleich wieder einreißt. Nach 50 Jahren war in der Martinskirche aber noch mehr fällig als die Risse zu schließen und die Orgel zu verlegen. Die Wände mussten aufgeschlagen werden, um die Elektrik neu zu machen, danach sind die Wände neu gestrichen worden. Es gibt neue Lampen, die Bänke sind abgeschliffen und lackiert worden, in der Sakristei stehen neue Möbel. Für den Chorraum werden in diesen Tagen noch Stühle angeliefert und es wird eine neue Lautsprecheranlage eingebaut. „Wir mussten in den letzten Monaten viele Entscheidungen treffen“, sagt Horst Rüb, „Welche Steckdose wollen wir? Welche Möbel? Nur die Farbe für die Wand, die hat das Denkmalamt vorgegeben.“ Die Gemeinde hat sich auch noch ein E-Piano gegönnt, das neben der Orgel steht. „So muss sich der Organist nur umdrehen und kann auf dem E-Piano moderne Stücke spielen“, sagt Rüb.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Martinskirche wurde komplett ausgeräumt

Ihren ersten Auftritt hat die neu gestimmte Orgel am kommenden Sonntag. Dann wird der erste reguläre Gottesdienst seit vergangenem Mai in der Kirche gefeiert. Gäste sollen sich beim evangelischen Pfarramt anmelden. Bei Bedarf wird der Gottesdienst ins Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehaus übertragen. „Ich freue mich total, hier wieder Gottesdienst feiern zu können“, sagt Horst Rüb. Worauf er sich schon lange freut, sind aber auch kleinere Veranstaltungen im Chorraum. Abendgebete oder einfach ein gemeinsames Singen. Denn der Raum ist jetzt so leer, dass die Stimmen besser wirken können. „Wenn man hier mit fünf Leuten singt, ist das schon sehr schön. Ich möchte fast sagen: wie in einer Kathedrale“, meint der Pfarrer.

Für den Gottesdienst sind noch Plätze frei. Außerdem gibt es am Nachmittag (13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr) Besichtigungstermine, für die man sich auch noch anmelden kann. Das Pfarramt ist erreichbar unter 0 71 54/72 96 oder pfarramt.kornwestheim.martinskirche@elkw.de.