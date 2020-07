Kornwestheim - Von Montag, 3. August, bis einschließlich Samstag, 15. August, bleibt die Kornwestheimer Stadtbücherei wegen Umbaumaßnahmen im Atrium geschlossen. In dieser Zeit fallen keine Säumnisgebühren an. Außerhalb der Umbaumaßnahmen gelten in der Stadtbücherei während der Sommerferien die normalen Öffnungszeiten. Montags hat sie während dieser Zeit geschlossen, dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.