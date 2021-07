Kornwestheim Unbekannte greifen 29-Jährigen an

Kornwestheim - Am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr haben zwei Unbekannte einen Mann vor einem Biergarten am Kornwestheimer Bahnhof angegriffen und leicht verletzt. Der 29-Jährige soll an den beiden Männern vorbeigelaufen sein, als einer von ihnen direkt vor seinen Füßen ausspuckte. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die Unbekannten auf den 29-Jährigen eintraten und -schlugen und anschließend flüchteten. Der Verletzte wurde von einem Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes entdeckt, der die Polizei alarmierte. Die Tatverdächtigen konnten im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 zu melden.