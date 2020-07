Kornwestheim Unbekannte greift andere Frau an

Kornwestheim - Eine unbekannte Frau hat am Dienstagabend gegen 23 Uhr eine 34-Jährige in einer S-Bahn der Linie S 5 unvermittelt angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Die 34-Jährige war zunächst am Bahnhof Feuerbach in die Bahn Richtung Kornwestheim eingestiegen. Kurz darauf fiel ihr eine Frau auf, die augenscheinlich verwirrt durch die Abteile ging und Fahrgäste ansprach. Als die Reisende später in Kornwestheim aussteigen wollte, soll die Unbekannte ihr plötzlich im Türbereich die Gesichtsmaske heruntergerissen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.