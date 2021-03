Kornwestheim Unbekannte räumt Briefumschläge leer

Kornwestheim - War da eine falsche Briefträgerin unterwegs? Eine Unbekannte soll laut Angaben der Polizei am vergangenen Montagmorgen in der S-Bahn-Linie S5 Bargeld aus mehreren Briefumschlägen entnommen haben. Eine Reisende hatte die Frau dabei beobachtet, wie sie nach dem Einstieg am Bahnhof Zuffenhausen offenbar mehrere Briefumschläge aus zwei mutmaßlich gestohlenen Postboxen nahm. Daraufhin öffnete sie die Kuverts und steckte das Bargeld ein. Die Briefumschläge entsorgte die Unbekannte offenbar in einem Mülleimer der S-Bahn und verließ den Zug am Bahnhof Kornwestheim.