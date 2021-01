Kornwestheim - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in Kornwestheim eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, hatten die Einbrecher ein offenstehendes Fenster genutzt, um ins Innere des Gebäudes in der Nähe des neuen Friedhofs zu gelangen.