Kornwestheim Unbekannte wüten in der Innenstadt

Kornwestheim - Einbrüche, demolierte Autos, kaputt geschlagene Scheiben – eine Spur der Zerstörung haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in Kornwestheim hinterlassen. In der Jakobstraße verschafften sie sich unberechtigt Zugang zu zwei Wohn- und Geschäftshäusern, traten dort Türen zu Büroräumen auf und durchwühlten Schränke. Dabei nahmen sie in einem Fall eine Kasse mit mehreren hundert Euro Bargeld mit, die sie in der Tiefgarage des Hauses gewaltsam öffneten. In der Tiefgarage beschädigten sie außerdem einen dort geparkten VW mit einem dort installierten Feuerlöscher und richteten so etwa 1000 Euro Schaden an.