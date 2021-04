Kornwestheim Unbekannte zerstören Fensterscheibe

Kornwestheim - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim ihr Unwesen getrieben. Im rückwärtigen Bereich des Museums im Kleihues-Bau stieß die Polizei auf eine geborstene Fensterscheibe. Darüber hinaus drückten die Randalierer noch eine Steinfassade ein. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.