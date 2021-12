Kornwestheim - Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt wegen einer Sachbeschädigung am Kindergarten im Starenweg in Kornwestheim. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte laut Polizeiangaben im Zeitraum von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7.15 Uhr, die Außenwände des städtischen Kindergartens mit grüner Farbe. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Allerdings sucht die Polizei nun Zeugen: Wer etwas gesehen oder mitbekommen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0 71 54 / 13 13 0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung setzen.