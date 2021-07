Ein unbekannter Täter war am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch in Kornwestheim offensichtlich auf der Suche nach nicht verschlossenen Autos. In der Holzgrundstraße und dem Siemensweg wurde er fündig, öffnete einen Skoda und einen VW Polo. Aus dem Polo ließ er neben einem Geldbeutel mit Papieren den Schlüssel zu einem Toyota mitgehen, den er ebenfalls öffnete und durchsuchte.