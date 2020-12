Kornwestheim - Am Sonntag entwendete ein Täter zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr in der Ebertstraße in Kornwestheim einen Roller. Das Fahrzeug stand im Vorgarten eines Wohnhauses und war allein durch das Lenkradschloss gesichert. Der Täter knackte vermutlich das Schloss, danach fuhr er wohl mit dem violetten Zweirad der Marke Kymco davon. Der Wert des Rollers dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0 71 54 / 13 13 0 entgegen.