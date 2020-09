Kornwestheim Unbekannter fährt mit Paketwagen davon

Der 34 Jahre alte Paketbote hatte seinen Lieferwagen, ein VW Crafter, in der Bolzstraße geparkt, um ein Paket zuzustellen. Er ließ den Fahrzeugschlüssel stecken und den Motor laufen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und setzte sich in das Fahrzeug. Der Paketbote klopfte noch an die Fahrertür, um den Dieb aufzuhalten, der gab jedoch Gas und flüchtete mit offenen Hecktüren in Richtung Stammheimer Straße.