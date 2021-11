Kornwestheim - Der TSV Obersontheim ist eine Mannschaft, „von der ich überhaupt nichts weiß“, wie SVK-Fußballcoach Sascha Becker bekennt. Weder während seiner Aktiven- noch seiner Trainerlaufbahn habe es ihn bisher in die Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall verschlagen. Jetzt also die Premiere: Der SV Kornwestheim muss in der Landesliga an diesem Samstag um 14.30 Uhr im Auswärtsspiel beim Tabellenzehnten ran.