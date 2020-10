Kornwestheim Unbekannter Mann belästigt 16-Jährige

Kornwestheim - Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr eine 16-Jährige während der Fahrt in einer S-Bahn zwischen Kornwestheim und Stuttgart sexuell belästigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so schreibt es die Polizei, nutzte die Geschädigte eine Bahn der Linie S 5 in Richtung Stuttgart. Dort setzte sich ein Unbekannter dicht neben die Jugendliche und berührte sie während der Fahrt mit seiner Hand am Oberschenkel und im Intimbereich.