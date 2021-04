Kornwestheim Unbekannter prallt auf VW Golf

Kornwestheim - Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter Unfallflucht begangen, nachdem er auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Kornwestheim ein Auto beschädigt hatte. Zwischen 14.20 und 14.45 Uhr streifte der bislang unbekannte Fahrer vermutlich beim Ausparken einen VW Golf, der ebenfalls auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Leibnizstraße abgestellt war. Durch den Zusammenstoß wurde am VW die Heckstoßstange aus der Verankerung gerissen, der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Der Verursacher des Unfalls suchte anschließend das Weite.