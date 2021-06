Kornwestheim - Ein Unbekannter soll im Bereich der Bussen- und Schafbergstraße in Kornwestheim die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeschlagen haben und dann verschwunden sein. Der Vorfall ist zwischen Samstag, 11 Uhr, und Dienstag, 11.15 Uhr, passiert. Laut Polizei beträgt der Schaden am Fahrzeug mehrere hundert Euro. Bei dem Auto handelt es sich um einen Renault. Es ist nicht bekannt, dass etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Wer den Vorfall bezeugen kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Kornwestheim zu wenden. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 erreichbar.