Kornwestheim Unbekannter wirft mit Stein nach Frau

Kornwestheim - Am Sonntagmittag hat ein bisher Unbekannter an der Landesstraße zwischen Kornwestheim und Möglingen einen Stein nach einer Frau geworfen. Gegen 12.10 Uhr hatte sich die 52-Jährige auf einem Feldweg neben der Landesstraße kurz vor dem Ortseingang Möglingen mit einer weiteren Frau unterhalten. Der unbekannte Täter näherte sich zu Fuß aus Richtung Schwieberdingen, blieb vor den beiden Damen stehen und eröffnete ein Gespräch. Kurz darauf soll er aus seiner Jacken- oder Hosentasche einen faustgroßen Stein geholt und diesen in Richtung der 52-Jährigen geworfen haben.