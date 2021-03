Kornwestheim „Und schon hört dich die Welt“

Wir laden alle zwei Wochen passende Gesprächspartner ein, etwa Führungskräfte und Personaler aus verschiedenen Branchen. Am 22. März haben wir zum Beispiel eine Bewerbungstrainerin dabei. Wir interviewen unsere Gäste und am Ende diskutieren wir über die Ratschläge oder entscheiden, ob wir zwei Künstler für den jeweiligen Job überhaupt in Frage kämen!