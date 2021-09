Kornwestheim Uneinigkeit über Wohnbebauung

„Wir sind ganz bestimmt keine glühenden Befürworter des Bauvorhabens“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Gritz. Dass das vorhandene Gebäude durch einen Neubau ersetzt werde, stelle für seine Fraktion kein Problem dar. Aber mit Blick auf den Klimopass tue man sich doch schwer mit dem weiteren Gebäude. Man müsse Flächen in der Innenstadt erhalten, die zur Abkühlung beitrügen, so der Sozialdemokrat. Seine Fraktion sei gespalten, sagt Thomas Ulmer (Grüne/Linke). Die einen sehen es als positiv an, dass das Gebiet nicht mehr erschlossen werden müsse. Er selbst lehnt die Pläne für gleich zwei Häuser „kategorisch“ ab. Die alten Bäume auf dem Gelände müssten auf jeden Fall erhalten bleiben. Sie ließen sich nicht ohne Weiteres ersetzen.

Freie Wähler zeigen sich kritisch

Markus Kämmle, Vorsitzender der Freie-Wähler-Fraktion und ebenfalls kein Befürworter des Bauvorhabens, führt noch ein anderes Argument ins Feld: die Parksituation in der Weimarstraße, die schon jetzt schwierig sei. Mehr Autos vertrage das Quartier nicht, sagt Kämmle. Aber auch der Klimopass spreche gegen eine Bebauung der Freifläche. „Es reicht mit der Innenstadtverdichtung“, sagt Kämmle, der aber darauf verweist, dass es auch andere Stimmen in seiner Fraktion gebe.

Auch die dreiköpfige FDP-Fraktion hat sich noch nicht zu einer einhelligen Meinung durchgerungen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ender Engin tut sich schwer mit dem Bauvorhaben. Ja, sagt er, dem Wohnungsmarkt würden die Mietwohnungen sicherlich guttun, aber das klimatologische Gutachten spreche deutlich dagegen. Am liebsten würde er es sehen, wenn die Stadt das Grundstück erwerbe und es als Grünfläche, dann aber für die Bevölkerung nutzbar, lasse.

Es handele sich um ein privates Grundstück. Jeglicher Versuch, eine Bebauung zu unterbinden, komme einer Enteignung gleich, argumentiert der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä. Die Eigentümer wollten das verwirklichen, was in Kornwestheim fehle – Mietwohnungen im Stadtkern. Der Christdemokrat erinnert zudem daran, dass die Stadt für einen Teil der Wohnungen das Zugriffsrecht bekomme. Weil das Grundstück auch nur in einem erträglichen Maß bebaut werden solle, befürworte seine Fraktion das Vorhaben.

Der Gemeinderat wird sich in einer seiner nächsten Sitzungen – dann öffentlich – mit dem Thema befassen.

Karten und Kataloge

Das Klimaanpassungskonzept

Es hat der Gemeinderat im Jahr 2019 in Auftrag gegeben. Erste Zwischenergebnisse in Form einer Klimaanalysekarten wurden im Frühjahr präsentiert.

Planungshinweiskarte

Am Ende wollen die mit der Erstellung beauftragten Geografen eine „Planungshinweiskarte“ präsentieren, die zeigt, wie wichtig die jeweiligen Freiflächen für das Stadtklima in Kornwestheim sind. Zudem soll es einen Maßnahmenkatalog geben, der genau auf die baulichen Begebenheiten der Stadt Kornwestheim abgestimmt ist. Die Ergebnisse müssen bis zum Ende des Jahres vorliegen, weil dann der Förderzeitraum des Landes Baden-Württemberg endet.