Kornwestheim Unfall: Mädchen schwer verletzt

Kornwestheim - Eine Zwölfjährige ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Ludwigsburger Straße in Kornwestheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 63 Jahre alter Mann gegen 7 Uhr mit seinem Ford auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Kornwestheim unterwegs, als kurz vor der Einmündung „Im Tambour“ das Mädchen nach derzeitigem Ermittlungsstand vom rechten Fahrbahnrand aus unvermittelt auf die Straße lief und dort von dem Auto erfasst wurde. Der 63-jährige leitete sofort eine Vollbremsung bis zum Stillstand ein und die ihm nachfolgende, 53-jährige Fahrerin eines Audis, fuhr auf ihren Vordermann auf.