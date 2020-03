Kornwestheim Unfall mit geklautem Roller

Kornwestheim - Wegen Diebstahls und Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim seit Mittwochabend gegen einen noch unbekannten, aber vermutlich jugendlichen Täter, der in Pattonville sein Unwesen trieb. Gegen 19.50 Uhr beobachteten Zeugen einen Rollerfahrer, der ohne Helm, jedoch mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit, über den Parkplatz einer Schule und die John-F.-Kennedy-Allee fuhr und dann in die Michiganstraße bog. Das Licht am Zweirad war während der Aktion nicht eingeschaltet.