Der Unfall verursachte einen Rückstau auf die B27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Denn einerseits war wegen des Berufsverkehrs sowieso viel los und andererseits ist die B27 bereits an anderer Stelle gesperrt. Das Regierungspräsidium Stuttgart baut zurzeit an der B27a zwischen Kornwestheim und Zuffenhausen, deshalb ist seit vergangenem Freitag die Anschlussstelle Kornwestheim-Süd dicht. Die Umleitung führt eine Ausfahrt weiter, direkt zur Feuerwehr.