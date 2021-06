Kornwestheim - Ein unbekannter Autofahrer soll an der Kornwestheimer Jägerstraße Unfallflucht begangen haben. Laut Polizei streifte er zwischen 14 Uhr am Montag und 19 Uhr am Dienstag beim Einfahren von der Lindenstraße einen geparkten Suzuki. Danach ist er weitergefahren. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 zu melden.