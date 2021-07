Kornwestheim - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem Schiebetor einer Firma an der Solitudeallee in Kornwestheim kollidiert und danach weggefahren. Gegen 4.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Schaden. Als die Polizei anrückte, fanden die Beamten ein verlorenes Kennzeichen, das sie einem Seat Leon zuordnen konnten.