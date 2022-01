Kornwestheim - Ein 17-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr von einem dunklen Pkw angefahren worden. Der Jugendliche wollte bei grüner Ampel den Radfahrerüberweg der Zeppelinstraße an der Auffahrt der B 27 in Richtung Theodor-Heuss-Straße überqueren, als er von dem Auto erfasst wurde. Er kam zu Fall, zog sich Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.