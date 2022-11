Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag zwischen 09.15 Uhr und 10 Uhr vermutlich beim Rangieren einen am Fahrbahnrand der Albstraße in Kornwestheim geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.