Kornwestheim Uniformierte Hilfe in der Corona-Krise

Inklusive der Soldaten seien inzwischen 200 Mitarbeiter im Landkreis direkt mit der Bewältigung der Corona-Krise beschäftigt, das schließe auch Tätigkeiten im Verwaltungs- und EDV-Bereich mit ein. „Wir haben dafür auch viele neue, befristete Stellen geschaffen“, antwortet Landrat Dietmar Allgaier.

Die Soldaten sind hingegen keine wirklichen Experten für den Telefondienst. „Darauf waren Sie in ihrer militärischen Tätigkeit nicht vorbereitet“, gibt auch Oberst Köhring mit Blick zu den Männern in Uniform zu bedenken. Zumal es auch am Hörer oder Headset ab und zu heikel werden kann. „Es gibt natürlich Leute, die reagieren ziemlich unwirsch, wenn sie darüber informiert werden, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen“, so der Kommandeur, „oder sie legen einfach auf.“ Daher ergeht sein Rat an die Soldaten: „Bleiben Sie gelassen, auch wenn sich irgendwann ein gewisser Ermüdungseffekt einstellt.“

Auch Kornwestheims Oberbürgermeisterin Ursula Keck ist an diesem Mittwochvormittag zur Feuerwache am Kimryplatz gekommen, ebenso wie Feuerwehrkommandant Matthias Häußler und noch weitere Vertreter von Landratsamt und Militär. Keck zeigt sich beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der die Unterstützung organisiert worden ist. „Zwei Tage, nachdem ich einen Bericht in der Tagesschau gesehen habe, waren Sie auch schon hier“, sagt sie, gerichtet an Oberst Köhrings Adresse.

Dass man Teile der Nachverfolgung im Kreis in die Kornwestheimer Feuerwache verlegt habe, spreche für sich. „Das Gerätehaus ist sehr gut ausgestattet, die Infrastruktur ist top“, so Keck. Dass dabei auch des Landrats Vergangenheit eine Rolle gespielt haben könnte, will die OB gar nicht verneinen. Allgaier war viele Jahre lang Erster Bürgermeister in Kornwestheim. „Natürlich ist da etwas gewachsen“, sagt Keck, die den Soldaten zum Schluss bei einem erneuten Besuch in Kornwestheim eine Stadtführung anbietet.