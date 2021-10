Kornwestheim - Eigentlich sollte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung darüber entscheiden, welches Graffito künftig die Brückenwand an der Bahnhofstraße ziert. Aber die Abstimmung ist vertagt worden – nicht wegen unvereinbarer Meinungen der Stadträte über Kunst, sondern weil sich niemand darum gekümmert hat, wie man das Ergebnis einer Diskussion im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) in Verwaltungshandeln umsetzt.