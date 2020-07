Kornwestheim „Unser Glaube braucht einen Ort“

Nein, nein, so war’s nicht am gestrigen Tag. Wie sollte auch in diesen Zeiten, in denen ein Virus vorgibt, was möglich ist und was nicht. Mit vier kurzen, fast schon intimen Gottesdiensten nahm die evangelische Gemeinde die Johanneskirche wieder in Beschlag. Ganz unterschiedlich – mal mit moderner Kirchenmusik, mal in der klassischen Variante – waren die Feiern gestaltet, für die sich die Gläubigen zuvor hatten anmelden müssen und deren Plätze schnell vergeben waren.