Kornwestheim Unterirdisches in Kornwestheim sichtbar machen

Kornwestheim - Die vergangenen Tage haben es wieder einmal gezeigt: Heftige Regenfälle können in Windeseile dafür sorgen, dass das Abwasserkanalnetz überfordert ist und Straßen und Keller überflutet sind. Wie ist es in Kornwestheim um das Kanalnetz bestellt? Das möchte gerne der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä wissen und hat deshalb einen „allgemeinen Kanalplan“ ins Gespräch gebracht. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik bat er die Stadtverwaltung darum, eine solche Übersicht zu erstellen und aufzuzeigen, wo die Abwasserrohre wie groß sind, wo es Schwachstellen gibt und welche Investitionsmaßnahmen in nächster Zeit vorgesehen sind.