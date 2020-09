Kornwestheim Unternehmen trotz Verbots weitergeführt

Kornwestheim - Es sei alles ein wenig „blöd gelaufen“, gestand ein Kornwestheimer am Montagmorgen in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Ludwigsburg. Der 43-Jährige hatte im Jahr 2012 ein IT-Dienstleistungsunternehmen in Kornwestheim eröffnet, es mit der unternehmerischen Sorgfalt aber nicht so ganz genau genommen. Aus betrieblichen Gründen, auf die das Gericht in der Verhandlung nicht weiter einging, wurde dem Selbstständigen im April 2014 die Führung seines Gewerbes wegen Unzuverlässigkeit entzogen. Statt seine IT-Firma zu schließen, führte der Mann seine Geschäfte trotz der Gewerbeabmeldung und der Verhängung von Buß- und Zwangsgeldern bis zum Jahr 2019 weiter.