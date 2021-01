Kornwestheim Unterschriften en masse gefälscht

Der Betrug mit den gestohlenen Rezepten, auf denen Unterschriften von Ärzten im ganzen Kreisgebiet gefälscht waren, ging ziemlich lange gut –­ bis eine Mitarbeiterin der Mylius-Apotheke in der Ludwigsburger Kirchstraße misstrauisch wurde, bei dem betreffenden Arzt, dessen Unterschrift gefälscht war, nachfragte, und die Polizei verständigte. Die auf den Rezepten gefälschten Unterschriften stammten von Praxen im ganzen Kreis Ludwigsburg und auch in Stuttgart – zum Beispiel die einer Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, bei der der Angeklagte einmal wegen Depressionen in Behandlung war, oder von einem Internisten. Pregabalin hatte der Krankenpfleger-Azubi auch legal in größeren Mengen verordnet bekommen. Einer der Ärzte hatte ihm 300 Tabletten auf einen Schlag verschrieben. Er verkaufte Tabletten an unbekannte Abnehmer weiter, was ihm zusätzlich den Tatvorwurf des unerlaubten Handels mit Arzneimitteln einbrachte.