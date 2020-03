Kornwestheim Unverdünnt spielen einmal mehr für den guten Zweck

Informationen zu dem Verein gibt es natürlich während des Konzertes auch. In der Pause werde man eine Präsentation zeigen über die Arbeit in Mandoumba im November 2019, berichtet Löwes. Unter anderem wird dann – zum ersten Mal – ein Video zu sehen sein, das Christian Löwes und Michael Kampf während ihres Besuchs im Herbst aufgenommen haben. Es zeigt viele der Kinder aus dem afrikanischen Ort, die einen Gruß nach Deutschland schicken.

Und wie läuft es in Mandoumba derzeit? Der Mauer, das große Hauptprojekt, ist noch nicht abgeschlossen, berichtet Christian Löwes. „Aber sie sind schon wieder weitergekommen“, ergänzt der Pattonviller. Zuletzt sei übrigens noch sein Freund Thomas Jaback vor Ort gewesen. Jaback lebt zwar in Deutschland, stammt aber aus Kamerun. Er ist selbst im Verein Afrikahilfe aktiv und somit eine wichtige Verbindung in den Ort in Kamerun.