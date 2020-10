Kornwestheim Unverständnis über Schließung trotz guter Konzepte

In einer Klausurtagung legte auch der SV Kornwestheim, der mit dem Funsportzentrum ein eigenes Studio unterhält, gestern fest, was die kommenden Wochen zu tun ist: Mitglieder informieren, Online-Angebote produzieren, das Haus noch besser auf die Corona-Situation ausrichten, Reparaturarbeiten ausführen. Geschäftsführer Thomas Eeg hat Verständnis dafür, dass alles unternommen wird, um die Infektionszahlen wieder herunterzuschrauben. Aber ob das durch eine Schließung der Fitnessstudios erreicht wird, da hat er doch seine Zweifel. Man habe sich strikt an die Regeln gehalten, viel gelüftet und zusätzlich in Luftreinigungsgeräte investiert. Immer wieder hätten ihm die Mitglieder versichert, dass sie sich im Funsportzentrum sicher fühlten, sagt Eeg.

Die Hotels

Den Stuttgarter Hof hat Familie Renninger schon im März geschlossen und seit dem auch nicht wieder geöffnet. Das Domizil, berichtet Mitinhaberin Elke Renninger, sei nur zu einem Viertel belegt. „Wir versuchen, möglichst viel im Hasen zu konzentrieren“, so die Kornwestheimerin. Bau- und Bahnmitarbeiter machen das Gros der Gäste aus. „Die Businessleute fehlen uns total“, berichtet Elke Renninger. Zum Volkstrauertag beherbergten die Hotels viele Gäste aus den Partnerstädten. Sie bleiben in diesem Jahr aus.

Das Kino

Ein volles Kinoprogramm gibt es noch bis Sonntagabend im Capitol Kinocenter. Um 20.15 Uhr läuft noch der Animé-Film „KonoSuba: Legend of Crimson“, in japanischer Sprache mit Untertiteln. Danach bleiben die Leinwände in der beiden Kinosälen bis Ende November weiß. „Das tut uns schon sehr weh“, sagt Tobias Scholz, Filmdisponent des Capitol, „die Herbstmonate sind in der Regel die mit den meisten Zuschauern.“ In der Kinoszene würden die Maßnahmen ohnehin kritisch gesehen. „Die Besuche in den Kinos sind sicher, unsere Konzepte funktionieren.“ Positiv für das Capitol: Die Filme, die eigentlich für den November geplant waren, laufen jetzt einen Monat später. „Wir planen bereits das Programm für Dezember und Januar. Dafür haben wir den Verkauf schon gestartet“, sagt Scholz.

Das Hallenbad

Am Sonntag gibt’s die letzte Möglichkeit, seine Bahnen in den Bädern in Kornwestheim und Ludwigsburg zu ziehen. Dann werden sie geschlossen, in Kornwestheim möglicherweise sogar für acht Wochen. Denn: Im Dezember hat das Alfred-Kercher-Bad traditionell für Sanierungsarbeiten geschlossen. „Wir versuchen aktuell, alles in Bewegung zu setzen, um mit den beauftragten Firmen zu klären, ob sie die Termine umverlegen können, sodass wir in der erzwungenen Schließphase bis Ende November aktiv werden können“, so Stadtwerke-Sprecherin Astrid Schulte auf Nachfrage unserer Zeitung. Aber noch sei ungewiss, ob das auch funktioniere.